Andrew Tate incriminato in Romania per stupro e tratta di esseri umani

Gli arresti domiciliari Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati incriminati in Romania per "organizzazione di un gruppo criminale, tratta di esseri umani e stupro". Al momento tuttavia restano agli arresti domiciliari nella lussuosa villa che condividono. I due uomini sono sospettati di aver formato una rete criminale all'inizio del 2021 in Romania, ma anche in altri Paesi come Stati Uniti e Gran Bretagna. La magistratura inquirente chiede anche la confisca di diversi beni mobili e immobili, tra cui 15 terreni e fabbricati, 15 auto di lusso, 14 orologi di lusso, e di obbligare gli imputati al pagamento delle spese legali anticipate dallo Stato per un importo di 60mila euro.

Le vittime Sette le vittime che sono state identificate dagli inquirenti. Sarebbero stati ingannati dai fratelli Tate, che hanno simulato sentimenti nei loro confronti prima di essere costrette "ad atti di violenza fisica e coercizione psicologica" e alla produzione di film pornografici, hanno precisato i pubblici ministeri. Tre di loro hanno intentato causa civile.

Denunciate anche due donne Per quanto riguarda gli atti di stupro, secondo la Diicot sono stati commessi due volte da uno dei sospettati. Denunciate anche due donne rumene, arrestate contemporaneamente. Si tratta di una ex agente di polizia nonché fidanzata di Andrew Tate. I due fratelli, che rivendicano la loro innocenza, sono agli arresti domiciliari nei pressi della capitale Bucarest dalla fine di marzo in relazione a questo caso, dopo tre mesi di custodia cautelare.

Le accuse in Gb Andrew Tate è anche oggetto di accuse di violenza sessuale in Gb, per fatti risalenti al 2013-2016. Salito alla ribalta per la prima volta apparendo nel reality show britannico Big Brother nel 2016, ne è stato rapidamente eliminato dopo che è emerso un video che lo mostrava mentre picchiava una donna.