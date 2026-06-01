Trapani, 12enne tenta di accoltellare il prof, lo psicologo: "Spesso alla base di gesti estremi c'è una sofferenza che non si riesce a comunicare"

Il 12enne che a San Vito Lo Capo ha provato ad accoltellare un professore a scuola in diretta social viene descritto dalla madre come un "ragazzino gentile ed educato con tutti". Cosa può aver provocato un simile gesto?



Non sempre esiste una corrispondenza tra adattamento esterno e benessere interno. Un ragazzo può apparire educato, ben inserito e adeguato nei diversi contesti di vita, ma allo stesso tempo portare dentro di sé un dolore che non riesce a comunicare. Spesso, alla base dei gesti estremi, dai suicidi agli assalti scolastici, troviamo una sofferenza che non ha trovato parole sufficienti per essere pensata e condivisa, soprattutto con gli adulti significativi. In questi casi l'azione assume una forte valenza comunicativa. Generalmente, questi comportamenti nascono dall'intreccio di vulnerabilità personali, vissuti di umiliazione o mortificazione sociale, rabbia, bisogno di riconoscimento e fantasie di riscatto o di affermazione di sé. Il gesto non va letto come un semplice scatto d'ira, ma come l'esito di un processo che, molto probabilmente, era in corso da tempo.



Quali sono i segnali da cogliere?



Esistono diversi profili e, soprattutto, non è detto che questi ragazzi abbiano una storia di aggressività o di violenza evidente, spesso i segnali sono sottili. È importante osservare il modo in cui i giovani stanno nelle relazioni, soprattutto con i pari e con gli adulti significativi. In adolescenza, il gruppo è fondamentale per la costruzione dell'identità e, quando un ragazzo fatica a trovare una collocazione riconosciuta all'interno del gruppo, può sperimentare sentimenti molto intensi di esclusione, vergogna o marginalità. Un progressivo ritiro dalle relazioni, la chiusura nel proprio mondo, la rottura del dialogo con gli adulti, una rabbia persistente, il sentirsi costantemente fraintesi o umiliati sono elementi che meritano attenzione. A questi si possono aggiungere un interesse ossessivo per contenuti violenti, per le armi, per autori di stragi precedenti o, in alcuni casi, una fascinazione per figure storiche percepite come potenti e dominanti, come dittatori o leader autoritari. Presi singolarmente non significano necessariamente che un ragazzo sia pericoloso, ma quando diversi di questi elementi si combinano è importante interrogarsi sul disagio che stanno esprimendo e sul bisogno di riconoscimento che può esservi dietro.



Non è passato molto tempo dal caso di Trescore Balneario, dove un 13enne ha accoltellato la sua insegnante a scuola mentre era in diretta Telegram. Ma prima c'erano stati altri casi di accoltellamenti avvenuti in ambito scolastico. Come commenta questa crescente violenza?

