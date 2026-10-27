Milano, studentessa universitaria racconta di essere stata violentata nel bagno della metro

A Milano, una studentessa universitaria 19enne ha raccontato di essere stata violentata lunedì pomeriggio nel bagno della stazione della metropolitana Cadorna. Dopo il fatto, la giovane si sarebbe recata all'Università Iulm, come ha spiegato l'ateneo in una nota, "dove ha raccontato l'accaduto a un'amica e compagna di studi. Quest'ultima l'ha convinta a rivolgersi all'Università per chiedere aiuto. L'ateneo ha immediatamente allertato i carabinieri e il 118, attivando i soccorsi. L'Università Iulm precisa pertanto che il campus è stato il luogo dal quale è partita la richiesta di intervento".