Napoli, in fiamme auto di un disabile dopo liti per il posto riservato | La vittima: "Ho paura"

Il disabile chiede tutela e protezione alle forze dell'ordine "affinché facciano luce su quanto accaduto e individuino i responsabili". Dopo l'incendio Raffaele si è rivolto all'associazione "La Battaglia di Andrea", che lo sta supportando nella vicenda in collaborazione con Associazione Autismo Aps di Marano e con l'avvocato Sergio Pisani. "Anche a noi è capitato più volte di subire atti vandalici alla nostra auto per vicende legate alla difesa degli stalli per disabili e conosciamo molto bene questa situazione", ricorda Asia Maraucci, presidente dell'associazione che da anni si batte per i diritti dei disabili. "Siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell'ordine e certi che riusciranno a individuare il responsabile", conclude.