Livorno, "la cagnolina soffrì prima di morire": veterinario condannato a risarcire i proprietari

Nel corso degli anni, Matilda era diventata una presenza costante nella vita dei due coniugi. Come riportato nella sentenza, la coppia si prendeva cura di lei con affetto, la portava anche sul posto di lavoro e condivideva con la cagnolina le giornate in casa e le passeggiate. Per entrambi, sottolineano i giudici, era a tutti gli effetti parte della famiglia. Tant'è che, scrive il Corriere Fiorentino, "nelle festività natalizie e nei mesi estivi" un amico ha visto "marito e moglie piangere e girare per casa".