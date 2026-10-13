Sui social una scena inconsueta ha fatto il pieno di like: David Beckham, lasciata da parte l'immagine del campione impeccabile e uomo elegante, e si è messo a "gattonare" per raggiungere il nuovo arrivato a quattro zampe in casa del figlio Cruz. A rendere tutto ancora più esilarante è la didascalia scelta da Cruz: "Tuo padre con il cane che non voleva che prendessi". Una frase breve, ma sufficiente a raccontare una dinamica familiare in cui molti proprietari di animali possono riconoscersi. La situazione tanto improbabile quanto divertente è stata immortalata e condivisa su TikTok e ha conquistato i follower.