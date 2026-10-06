La risposta non è tardata ad arrivare. Dopo l'appello, Soleil ha comunicato di aver trovato un cane compatibile e che Simbah aveva potuto ricevere la trasfusione di cui aveva bisogno. Un primo ostacolo era stato superato, ma l'emozione dell'influencer lasciava intuire che la strada fosse ancora lunga. In una delle sue Stories, Soleil ha condiviso un messaggio di ringraziamento rivolto alle persone che si erano attivate, accompagnandolo con parole che raccontavano la delicatezza del momento.