Un drammatico appello è stato lanciato da Soleil Sorge sui social per Simbah, il suo cane alle prese con un serio problema di salute. L'influencer ha chiesto aiuto a chiunque potesse contribuire alla ricerca di un donatore di sangue DEA 1 negativo, compatibile con Simbah, mettendo a disposizione anche le spese necessarie per permettere al possibile donatore di raggiungere la clinica, compreso il viaggio. Un messaggio nato evidentemente dalla necessità di agire in fretta, senza però entrare nei dettagli sulla patologia che ha colpito il suo amico a quattro zampe.
La ricerca urgente di un cane donatore
La risposta non è tardata ad arrivare. Dopo l'appello, Soleil ha comunicato di aver trovato un cane compatibile e che Simbah aveva potuto ricevere la trasfusione di cui aveva bisogno. Un primo ostacolo era stato superato, ma l'emozione dell'influencer lasciava intuire che la strada fosse ancora lunga. In una delle sue Stories, Soleil ha condiviso un messaggio di ringraziamento rivolto alle persone che si erano attivate, accompagnandolo con parole che raccontavano la delicatezza del momento.
Soleil Sorge in lacrime: "Ora siamo nelle mani di Dio"
La tensione accumulata è emersa anche nelle immagini condivise sui social. Soleil è apparsa profondamente provata e in lacrime, mentre continuava ad aggiornare chi le era vicino attraverso Instagram. Il quadro resta incerto. Dopo la trasfusione, l'influencer ha spiegato che per Simbah non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia: "Ora siamo nelle mani di Dio" ha dichiarato commossa.
Il messaggio ai follower
Soleil non si è limitata a chiedere aiuto concreto. In un momento così delicato ha voluto coinvolgere la sua community anche sul piano emotivo, proponendo ai follower un piccolo esercizio di visualizzazione dedicato a Simbah. L'invito è quello di fermarsi per qualche minuto, chiudere gli occhi e concentrarsi sull'affetto che lega una persona al proprio animale. Nella sua immaginazione, Simbah torna così a correre all'aperto, distesa al sole in mezzo al verde. Sorge ha poi suggerito di visualizzarla circondata dalla luce, trasformando quell'immagine in un pensiero positivo da dedicarle.