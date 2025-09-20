Soleil Sorge: "Nella mia vita c'è qualcuno che mi ama"

Sorge ha raccontato che nel momento della scomparsa di sua madre non era lì con lei. La madre si è spenta negli Stati Uniti, prima che lei potesse raggiungerla e l'ultimo ricordo che ha è quello di un saluto dolcissimo alla fine di un viaggio insieme. "Ho seriamente avuto paura di cadere in depressione" ha raccontato a cuore aperto, parlando di un duro momento dell'anno precedente, in cui stavano male sia la mamma che il nonno.