Soleil Sorge: "Nella mia vita c'è qualcuno che mi ama"

A "Verissimo" la showgirl: "Ho avuto paura di cadere in depressione ma questa persona mi ha aiutato molto a superare la morte di mia madre"
© Da video
Nel salotto di Silvia Toffanin Soleil Sorge parla del dolore per la scomparsa dell'amata mamma Wendy, morta il 15 giugno 2025 all'età di 59 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore. Era il 2023 quando la showgirl e sua madre, ospiti a "Verissimo", parlavano della durissima lotta al tumore al seno la cui prima diagnosi era arrivata nel 2007, per poi tornare nel 2012 e infine nel 2022.
Sorge ha raccontato che nel momento della scomparsa di sua madre non era lì con lei. La madre si è spenta negli Stati Uniti, prima che lei potesse raggiungerla e l'ultimo ricordo che ha è quello di un saluto dolcissimo alla fine di un viaggio insieme. "Ho seriamente avuto paura di cadere in depressione" ha raccontato a cuore aperto, parlando di un duro momento dell'anno precedente, in cui stavano male sia la mamma che il nonno.
"Nella mia vita oggi c'è qualcuno che mi ama - ha poi confidato nell'intervista - Sono felice e credo che questo mi abbia aiutato molto, anche questa persona è stata fondamentale. Sono in un momento molto sereno della mia vita. L'ultima volta ti ho detto che sarei tornata da te con un anello al dito ma al momento ancora non c'è" conclude.
