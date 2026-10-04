Milano sempre più pet friendly: il cane urbano è un millennials e soprattutto meticcio

Friuli Venezia Giulia pet-friendly tutto l’anno
© Ente del Turismo | Spiaggia dedicata ai cani a Grado - ph Benjamin Bilkic
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I dati rivelano che il "Fido" milanese è giovane, con un'età mediana di 3,8 anni, vive spesso in appartamento e ama le uscite e lunghe passeggiate
© Istockphoto
Se fossero persone, i cani di Milano sarebbero dei millennial poco più che trentenni. I dati rivelano che il "Fido" milanese è giovane, con un'età mediana di 3,8 anni (che equivale a circa 31 anni umani) contro i 36 dei cani nel resto d'Italia , vive spesso in appartamento e ama le uscite e lunghe passeggiate. Insomma, un viveur di tutto rispetto.
Il ritratto del cane milanese - Il cane milanese, dunque, è più giovane della media: ha un'età mediana di 3,8 anni, contro i 4,9 rilevati nel resto d'Italia. Pesa in media 18 chili contro 21 e vive più spesso in casa, il 17% contro il 9%. I senior sopra i dieci anni sono appena il 5%, meno della metà rispetto al resto del Paese, dove arrivano all'11%. Il 41% dei cani osservati è meticcio, contro il 35% fuori dalla provincia. Tra le razze riconoscibili compaiono Golden Retriever, Pastore Australiano, Border Collie e Setter Inglese. C'è poi una curiosità tutta milanese. Ad agosto, quando la città si svuota, i cani fanno il 19% di passi in più rispetto a luglio, contro il 3% della media nazionale: un segnale che con ogni probabilità partono in vacanza insieme alle famiglie.
La classifica - Sono i curiosi dati di Kippy, azienda italiana del gruppo Datamars che sviluppa tracker GPS per cani e gatti. L'analisi riguarda 86 cani nella Città metropolitana di Milano, la provincia con il campione più ampio dell'Osservatorio, davanti a Roma e Torino, confrontati con quelli del resto d'Italia. Risultati che arrivano anche in occasione di AdottaMi, l'evento dedicato alle adozioni il 3 e 4 ottobre al Parco Sempione. Dunque, la loro età mediana è di 3,8 anni, che equivale a circa 31 anni umani, contro i 36 dei cani nel resto d'Italia e gli over 60 sono pochissimi: solo il 5% ha più di dieci anni, meno della metà rispetto al resto del Paese.
© Ente del Turismo | Spiaggia dedicata ai cani a Grado - ph Benjamin Bilkic
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Cosa raccontano i dati a chi vuole adottare - Proprio dai meticci arriva uno degli elementi più interessanti. Nel confronto nazionale dell'Osservatorio, meticci e cani di razza registrano entrambi 64 minuti di movimento al giorno, senza differenze a parità di età e taglia. Per chi sta valutando di accogliere un cane, essere meticcio non si traduce in una diversa quantità di movimento quotidiano. Anche l'età pesa meno di quanto si pensi. Chi ha superato i dieci anni percorre ancora in media 8.400 passi al giorno, e oltre i tredici si mantiene intorno ai 7.700. È un elemento da considerare quando si parla di adozione dei senior, pur senza attribuire a tutti lo stesso livello di attività.
Le razze più pigre - Le differenze più marcate si vedono semmai tra le razze. A parità di età, uno Springer Spaniel si muove il 30% in più della media, un Malinois il 25% e un Border Collie il 17%. All'opposto, un Cavalier King Charles si muove il 33% in meno e un Akita il 28% in meno. Sono indicazioni utili per scegliere un compagno con un'energia compatibile con il proprio stile di vita.