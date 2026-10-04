Milano sempre più pet friendly: il cane urbano è un millennials e soprattutto meticcio

La classifica - Sono i curiosi dati di Kippy, azienda italiana del gruppo Datamars che sviluppa tracker GPS per cani e gatti. L'analisi riguarda 86 cani nella Città metropolitana di Milano, la provincia con il campione più ampio dell'Osservatorio, davanti a Roma e Torino, confrontati con quelli del resto d'Italia. Risultati che arrivano anche in occasione di AdottaMi, l'evento dedicato alle adozioni il 3 e 4 ottobre al Parco Sempione. Dunque, la loro età mediana è di 3,8 anni, che equivale a circa 31 anni umani, contro i 36 dei cani nel resto d'Italia e gli over 60 sono pochissimi: solo il 5% ha più di dieci anni, meno della metà rispetto al resto del Paese.