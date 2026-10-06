Roma, cane di quartiere trovato con gravi ustioni: l'Enpa lancia un appello per scoprire cosa è successo

Non è ancora possibile stabilire cosa sia successo al cane e cosa abbia provocato le profonde ustioni. Nella zona in cui è stato trovato Neino non sarebbero presenti telecamere che possano aiutare a ricostruire l'accaduto. Gli altri cani che vivono insieme a lui non presentano ferite analoghe. "Le circostanze fanno temere un possibile atto intenzionale. Abbiamo già attivato il nostro ufficio legale perché vengano avviate indagini" ha dichiarato un responsabile dell'Enpa.