Roma, cane di quartiere trovato con gravi ustioni: l'Enpa lancia un appello per scoprire cosa è successo

Neino, un cane anziano che vive libero a Gallicano nel Lazio (Roma), è stato trovato a terra con ferite compatibili con un'ustione. A soccorrerlo è stata la volontaria che abitualmente si prende cura di lui, mentre l'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) ha provveduto al ricovero d'urgenza in un centro veterinario. Le condizioni dell'animale restano critiche, anche se Neino rimane reattivo agli stimoli. Un edema all'interno della bocca gli impedisce di alimentarsi autonomamente e i veterinari hanno dovuto inserire un sondino. Le spese sostenute finora dall'assiociazione per le cure hanno già raggiunto i 1.500 euro.
"Si faccia chiarezza"
Non è ancora possibile stabilire cosa sia successo al cane e cosa abbia provocato le profonde ustioni. Nella zona in cui è stato trovato Neino non sarebbero presenti telecamere che possano aiutare a ricostruire l'accaduto. Gli altri cani che vivono insieme a lui non presentano ferite analoghe. "Le circostanze fanno temere un possibile atto intenzionale. Abbiamo già attivato il nostro ufficio legale perché vengano avviate indagini" ha dichiarato un responsabile dell'Enpa.