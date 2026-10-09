Verona, cani beagle maltrattati per sperimentare farmaci: denunciata multinazionale, 14 indagati

Cani beagle utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui i rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.