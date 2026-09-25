Alto Adige, sette cani morti soffocati in viaggio verso battuta di caccia in Lapponia

Tutti i sette cani erano provvisti di passaporto europeo per animali, risultavano regolarmente identificati mediante microchip e, secondo la documentazione esibita, erano in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Considerata la situazione riscontrata, gli operatori hanno operato di intesa con l'autorità giudiziaria sequestrando l'autovettura, i corpi dei sei cani inizialmente deceduti e delle armi da caccia e del relativo munizionamento trasportati dagli occupanti.