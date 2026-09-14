Combattimenti clandestini tra cani, scoperta una rete tra Sicilia e Campania | Sei indagati e 13 animali tratti in salvo

L'emersione di questa rete clandestina è avvenuta quasi per caso. Durante un controllo a casa di uno degli indagati per ritrovare un cagnolino scomparso segnalato da testimoni, gli agenti, accompagnati dai veterinari, hanno trovato un pitbull con evidenti ferite sul muso e sul corpo, riconducibili ai combattimenti. Una scoperta che ha spinto gli inquirenti a vederci chiaro. Dalle analisi dello smartphone, si è scoperta un'attività ben organizzata: i sei indagati - residenti tra Gela, Palermo, Palma di Montechiaro, Agrigento e Campania - dirigevano e organizzavano i combattimenti, arrivando persino a partecipare con i loro cani. Gli scontri venivano poi pubblicati sui social: in alcuni video si vedono cani gravemente feriti che non riescono più a muoversi. In un altro filmato, viene ripreso anche il decesso di un animale. Il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, ha descritto così quanto emerso dall'inchiesta: "Abbiamo individuato situazioni molto violente. Ai combattimenti assistevano anche minorenni. C'erano scommesse concentrate sui combattimenti. Diversi cani sono morti". A peggiorare il quadro è il sistema di lucro che c'era dietro questi incontri, a cui assistevano anche i minori.