Michela Vittoria Brambilla: "La mia legge per gli animali funziona, grande vittoria per l'Italia"

Tra i reati più contestati, l'abbandono di animali con morte degli stessi (fino a 3 anni di reclusione e 45mila euro di multa), maltrattamento (fino a 2 anni di reclusione e 30mila euro di multa, con aumento della metà della pena se si verifica la morte dell'animale), uccisione con crudeltà (previsione di reclusione fino a 4 anni e sanzione abbinata fino a 60mila euro). Vi sono stati episodi simbolici che hanno visto l'applicazione della legge Brambilla e hanno tracciato l'iter da seguire. Tra questi si ricorda l'intervento delle forze dell'ordine e della Procura per la morte del cane eroe Bruno a Taranto; il blitz dei carabinieri forestali a Mantova che hanno liberato un cane rinchiuso in una gabbia al buio senza acqua né cibo; a Sassari la polizia ha denunciato il proprietario di un cane ridotto a pelle e ossa, che ha sequestrato; a Fabbrico, in Emilia-Romagna, il caso di Diego, lasciato morire di stenti chiuso in un garage, ha scosso un'intera comunità; a Taranto un uomo è stato denunciato per aver picchiato brutalmente il proprio cane davanti a testimoni; a Naro, in Sicilia, un cane è stato sgozzato per strada da un extracomunitario che voleva mangiarlo e la risposta unanime è stata "si applichi la legge"; a Gravina in Puglia l'orrore di Tequila, seviziata e uccisa, ha riportato tutti alla stessa richiesta, cioè pene più dure e giustizia senza impunità. E ancora: i cani uccisi dalla negligenza dei proprietari a Senerchia (Av) e a Sassoferrato (An), l’orribile storia del cane di Giugliano (Na), legato a una cyclette sotto il solleone e morto dopo vani tentativi di liberarsi; a Bagno a Ripoli, a Palermo con le carrozzelle trascinate da poveri cavalli, in decine di Comuni italiani sono arrivate nuove denunce e sequestri, sempre con un riferimento esplicito alla legge.