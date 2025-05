Leone XVI, chi ci sarà (e chi no) alla messa intronizzazione

Per quanto riguarda le delegazioni straniere, è esclusa la partecipazione del presidente Usa Donald Trump: la Casa Bianca ha già annunciato che il tycoon è impegnato nel suo tour in Medio Oriente. Ma Trump stesso non è nuovo a sorprese dell'ultim'ora. Comunque sia, al momento la delegazione ufficiale statunitense sarà guidata dal vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Marc Rubio, entrambi cattolici. Tra i leader europei, non è esclusa la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky accompagnato dalla moglie Olena. Dopo essere stato presente ai funerali di Papa Francesco, Zelensky vorrebbe omaggiare anche Papa Leone XIV: domenica i colloqui di pace in Medio Oriente con i russi potrebbero essere già abbondantemente conclusi. E proprio la Russia non ha annunciato alcuna presenza in piazza San Pietro. Presenti invece il presidente francesce Emmanuel Macron con la moglie Brigitte, il primo ministro brittanico Keir Starmer e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. In dubbio il neo cancelliere tedesco Friedrich Merz, che sostituirebbe il predecessore Olaf Scholz, che era presente ai funerali di Bergoglio il 26 aprile scorso. Tra gli altri, presenti il presidente israeliano Isaac Herzog, il neo-premier canadese Mark Carney e il presidente libanese Joseph Aoun. Ha già dato forfait, invece, il presidente argentino Javier Milei: domenica ci saranno le elezioni amministrative a Buenos Aires e lui non vuole mancare.