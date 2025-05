Garlasco, la madre di Stasi: "Vorrei incontrare la mamma di Chiara Poggi"

Elisabetta Ligabò Stasi ha sottolineato come suo figlio si sia "sempre dichiarato innocente e adesso la verità sta finalmente venendo a galla". Andrea Sempio non lo vuole sentire nominare. "Io quella persona non voglio sentirla nemmeno nominare. Di lui non parlo, assolutamente". Chi allora ritenne non utilizzabile l'impronta repertata con il numero 33, cioè l'allora capo del Ris Luciano Garofano, adesso è nel collegio difensivo di Andrea Sempio. "Certo che ci ho fatto caso, lo so bene. È la solita compagnia. Tutti uniti, da sempre, contro mio figlio Alberto", ha affermato la madre di Alberto Stasi. "È stata un'indagine in una sola direzione, fin dall'inizio. Non so perché sia andata così, ma questo è quello che è successo".