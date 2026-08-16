"Siamo sconvolti per quello che è accaduto, erano due delle opere più importanti e note di Antonello da Messina. Una grande perdita per il museo, per la città, la comunità e il mondo dell'arte". Lo ha detto la direttrice del museo regionale di Messina Marisa Mercurio. "Ci sono indagini in corso da parte delle forze dell'ordine e speriamo riescano ad arrestare i responsabili. Il furto è avvenuto intorno alle 21.50. Purtroppo sono riusciti a eludere i sistemi d'allarme e tutti i sistemi di sicurezza".