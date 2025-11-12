Logo Tgcom24
Siria, furto di statue d'epoca romana al museo di Damasco

12 Nov 2025 - 01:30
© Ansa

© Ansa

Alcune statue di epoca romana sono state rubate nella notte dal Museo nazionale di Damasco, in Siria. Lo riferisce il ministero dell'Interno, senza fornire ulteriori dettagli. Il Museo nazionale della capitale siriana ha riaperto i battenti nei mesi scorsi dopo una chiusura seguita al cambio di potere avvenuto un anno fa. Ma solo il primo piano, corrispondente al ramo dell'arte classica, è stato riaperto. Il furto è avvenuto proprio in questa ala, contenente rarità e reperti anche di origine ellenistica e bizantina.

siria
damasco
furto