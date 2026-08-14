Il furto era avvenuto a marzo

Recuperati i tre quadri di Cezanne, Matisse e Renoir rubati a Parma: valgono più di 9 milioni

Il colpo da film era andato a segno ai danni del Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo

14 Ago 2026 - 12:22
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© Carabinieri

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I tre quadri rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, frazione di Traversetolo (Parma), tornano al loro posto. I carabinieri del comando provinciale di Parma e del nucleo tutela patrimonio culturale, al termine di un'articolata indagine, hanno recuperato i tre dipinti di Cezanne, Renoir e Matisse che, complessivamente, hanno un valore stimato di oltre 9 milioni di euro.

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Le opere trafugate

 Non certo opere qualunque. Si tratta infatti di "Tasse et plat de cerises", matita e acquerello di Paul Cezanne, "Les Poisson", olio su tela di Pierre Auguste Renoir e "Odalisque Sur La Terrasse", acquatinta a colori di Henri Matisse. In totale, come detto, il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.

Colpo grosso nel parmense: rubati capolavori di Renoir, Cézanne e Matisse

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© Ansa | Le tre opere rubate
© Ansa | Le tre opere rubate
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Colpo da film

 Il colpo era andato a segno nella notte fra il 22 e il 23 marzo scorsi. Un furto da film, tanto rapido quanto clamoroso, ripreso anche dalle telecamere di sicurezza della Fondazione. I malviventi, nonostante l'attivazione dei sistemi d'allarme, avevano colpito asportando i tre quadri nel giro di pochissimi minuti: nella fuga, ne avevano anche perso un quarto.

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