Recuperati i tre quadri di Cezanne, Matisse e Renoir rubati a Parma: valgono più di 9 milioni

I tre quadri rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, frazione di Traversetolo (Parma), tornano al loro posto. I carabinieri del comando provinciale di Parma e del nucleo tutela patrimonio culturale, al termine di un'articolata indagine, hanno recuperato i tre dipinti di Cezanne, Renoir e Matisse che, complessivamente, hanno un valore stimato di oltre 9 milioni di euro.