Prezioso dipinto abbandonato in strada, un uomo lo "salva" dalla discarica: "Mi piaceva la cornice"

Hurtado intanto ha portato il quadro a casa sua, in un paesino vicino Murcia, a poco più di 500 chilometri da Siviglia. Incuriosito, a un certo punto decide di interrogare l'intelligenza artificiale sul valore dell'opera, scoprendo alla fine la verità: nel suo salotto c'è un Sorolla dal valore di circa 150mila euro, regolarmente di proprietà di chi ora ne denuncia la scomparsa. Si trovano già online diversi articoli che parlavano addirittura di un possibile furto. Andres non ha altra scelta, deve chiarire l'accaduto: "Ho chiamato subito la polizia e ho detto loro che la notizia non era vera", ha dichiarato a El Mundo. "Ho detto loro che non l'avevo rubata, ma che l'avevo semplicemente raccolta per strada."