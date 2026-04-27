Portogallo, scoperta villa con 278 capolavori compresi quadri di Picasso e Mirò: il proprietario era morto due anni fa

Il proprietario americano, che da diversi anni si era trasferito a Penalva proveniente dalla Spagna, non era noto nel mondo del collezionismo e ci sono forti sospetti che operasse come intermediario di organizzazioni criminali internazionali dedite al traffico di opere d'arte. Il maggiordomo risulta ora indagato per appropriazione indebita e riciclaggio. A collaborare nell'inchiesta ci sono gli esperti del Museo nazionale Machado de Castro, di Coimbra, che hanno accompagnato le ricerche e dovranno ora stabilire l'origine e l'autenticità delle opere ritrovate.