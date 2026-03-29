Colpo grosso nel Parmense: rubati capolavori di Renoir, Cezanne e Matisse

La Fondazione Magnani-Rocca, dove sono stati rubati tre quadri di Renoir, Cezanne e Matisse, è una delle più importanti istituzioni artistiche d'Italia. La Villa dei Capolavori, sede della Fondazione a Mamiano di Traversetolo, nei pressi di Parma, ospita la collezione d'arte del critico, musicologo e scrittore Luigi Magnani (1906-1984): opere di Tiziano, Dürer, Rubens, Goya, Canova, Monet, Burri e la più significativa raccolta di lavori di Giorgio Morandi. Immersa nella campagna parmense, la Villa conserva il fascino della dimora di un grande collezionista, con arredi neoclassici e impero, circondata dal Parco Romantico con piante esotiche, alberi monumentali e i celebri pavoni bianchi e colorati, emblema del movimento simbolista. Proprio a 'Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883-1915' è dedicata la mostra, con più di 140 opere, in corso alla Fondazione Magnani-Rocca fino al 28 giugno.