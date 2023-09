Recuperato un quadro di Van Gogh: era stato rubato in Olanda durante il lockdown

Il quadro di Van Gogh "Parsonage Garden at Nuenen in Spring" del 1884 è finalmente tornato ad Amsterdam.

Il dipinto, quotato tra i 3 e i 6 milioni di euro, era stato rubato dal museo Singer Laren nel marzo 2020, in pieno lockdown. La tela è stata recuperata da Arthur Brand, noto come "l'Indiana Jones dell'arte", per aver già in passato ritrovato oggetti di grande valore e prestigio. Il detective, che stava lavorando sul caso in collaborazione con la polizia olandese, è riuscito a convincere l'uomo che ne era in possesso a riconsegnare l'opera.