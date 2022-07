Scoperto un autoritratto dietro un dipinto di Van Gogh grazie ai raggi X

Leggi Anche Arte, trovati schizzi di Modigliani sotto un suo olio su tela esposto al Museo Hecht di Haifa

L'autoritratto -

strati di colla e cartone

Il retro con il volto dell'artista era coperto da, apparentemente aggiunti prima di un'esposizione all'inizio del secolo scorso. L'autoritratto mostra un uomo barbuto con un cappello e una sciarpa al collo. Visibile anche l'orecchio sinistro, tagliato dal pittore nel 1888.

Van Gogh era noto per l'abitudine di

riutilizzare le tele

Lesley Stevenson

, dipingendo su entrambi i lati per risparmiare denaro, ma nessuno si aspettava, dopo tutti questi anni, una scoperta del genere. «Quando abbiamo visto la radiografia per la prima volta ovviamente eravamo estremamente eccitati. Questa è una scoperta significativa perché aggiunge elementi nuovi a ciò che già sappiamo sulla vita di Van Gogh», ha dichiarato, la restauratrice del museo.

Il dipinto originario - La "Testa di contadina", su cui è stato trovato il misterioso autoritratto, fa parte della collezione della National Gallery of Scotland dal 1960, quando venne donata al museo da un importante avvocato di Edimburgo. Prima di allora, il dipinto era passato di mano diverse volte, comprese quelle di Evelyn St Croix Fleming, padre del più famoso

Ian

, creatore di James Bond.

Il quadro mostra una donna della città di

Nuenen

Parigi

Stedelijk Museum

, nel sud dei Paesi Bassi, dove l'artista visse dal dicembre 1883 al novembre 1885. Si pensa che Van Gogh abbia poi dipinto l'autoritratto sul lato opposto in un momento chiave della sua carriera, dopo essersi trasferito a. Circa 15 anni dopo la morte del pittore, avvenuta nel 1890, "Testa di contadina" fu prestato per una mostra allodi Amsterdam. Si ritiene che in quell'occasione la tela sia stata incollata su cartone prima di essere incorniciata, da qui il motivo del particolare stato di conservazione che per molto tempo ha impedito la scoperta dell'immagine sul retro.

La mostra -

raggi X

Il museo sta ora valutando come rimuovere la colla e separare le due opere senza danneggiarle. Nel frattempo i visitatori potranno vedere l'autoritratto inedito, riprodotto ai, in occasione della mostra "A Taste for Impressionism" che si terrà a Edimburgo dal 30 luglio al 13 novembre.