Entra nelle case nobiliari per fare dei lavori, falegname ruba 695 opere d'arte

Ha fatto del furto...un'arte, nel vero senso del termine. Nel giro di sei anni un falegname fiorentino ha sottratto dei beni di lusso dalle abitazioni prestigiose in cui lavorava per un valore di oltre tre milioni di euro. Assunto nelle migliori case nobiliari del capoluogo toscano per lavori di manutenzione, il "tuttofare" sostituiva quadri, porcellane e opere d'arte con dei falsi.