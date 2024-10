Ariano Irpino (Avellino), arrestata madre superiora: suora accusata di furto di monili

Alcuni dei monili sono poi stati venduti e il ricavato, quantificato in circa 80mila euro, è stato trasferito all'estero. L'oro votivo, sottoposto ad operazioni di fusione, è stato recuperato solo in parte, ma vari gioielli e bracciali sono stati rinvenuti sia nella stanza occupata dalla religiosa ad Ariano Irpino sia sulla persona e nella stanza occupata in San Cesareo dove nelle more la suora era stata trasferita. Considerato il pericolo di fuga dell'indagata è stato emesso decreto di fermo, eseguito a San Cesareo. Il Gip presso il tribunale ordinario di Tivoli, valutata la gravità indiziaria del compendio probatorio prospettato dal pm di Tivoli, in sede di richiesta di convalida, ha ritenuto che ricorressero le esigenze cautelari del pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato e, tenuto conto anche della confessione resa dall'indagata in sede di convalida del fermo, ha emesso il provvedimento degli arresti domiciliari.