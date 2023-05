Napoli, la storia di Angelo e Paola: da fidanzati a prete e suora

La storia di Angelo e Paola raccontata su L'Avvenire

La storia di Angelo e Paola è stata raccontata da L'Avvenire. A parlare è don Angelo Ragosta, ordinato sacerdote nel 2013, che al quotidiano spiega: "I nostri anni di fidanzamento sono passati in fretta, fino al giorno in cui in parrocchia, vicino a casa di Paola, è arrivato il giovane vice curato don Michele Madonna, (attualmente parroco a Santa Maria di Montesanto a Napoli, ndr) che ci ha fatto incontrare 'Gesù vivo'. Ripeteva sempre: 'ragazzi, chiedete a Dio cosa ha pensato per voi, qual è il suo sogno su ciascuno di voi'". Il matrimonio di Paola e Angelo era già programmato, stavano cercando casa mentre Paola completava gli studi universitari in economia. Niente nozze, ma "un Sacramento insieme lo abbiamo ricevuto - confessa don Angelo - ed è quello della Confermazione, il 1° maggio 2006. Con la Cresima - prosegue - si è capovolto tutto per me. Continuavo la mia vita lavorando come elettricista industriale, ma nel cuore diventavo sempre più inquieto. Avevo uno stipendio, uscivo con amici ed amiche, eppure tutto era insapore e sembrava non bastarmi. Avevo tutto, ma non ero felice".