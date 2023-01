Libro postumo Ratzinger, Papa emerito: contro di me un vociare assassino

E' uscito un libro postumo di Ratzinger, pubblicato dopo la sua morte per volere stesso del Papa emerito.

In una lettera del primo maggio 2022 indirizzata ai curatori, Elio Guerriero e monsignor Georg Gaenswein, Benedetto aveva scritto: "Questo volume, che raccoglie gli scritti da me composti nel monastero Mater Ecclesiae, deve essere pubblicato dopo la mia morte. L'apparizione di ogni mia parola subito provoca un vociare assassino. Voglio risparmiare questo a me stesso e alla cristianità".