Morte Ratzinger, le prime immagini della salma di Benedetto XVI

All'indomani della morte di papa Ratzinger sono state diffuse le prime immagini della salma nella sala allestita per l'addio dei collaboratori più stretti. Intanto, "era uno di noi" e ne sono "sempre stata fiera", racconta la signora Hildegard Webeck, abitante di Marktl, città natale di Benedetto XVI. "Quando il papa è venuto in visita a Marktl nel 2006 ero lì, ho aspettato tre ore, ma gli ho dato la mano, ne è valsa la pena, ero così vicina come sono a lei adesso", racconta la donna, che ha 82 anni.

Alla signora Webeck il papa emerito era "simpatico, trasmetteva calma, non voleva porsi al centro dell'attenzione, è stato qui e ha dato la mano a tutti, ha anche parlato con le persone, è una cosa che mi ha commossa. Spesso negli ultimi anni, passando davanti alla sua casa in piazza, ho pensato a lui e alla sua salute".

Come lei altri abitanti del piccolo comune bavarese esprimono orgoglio per il loro celebre cittadino: la località è abituata ai giornalisti, il cui interesse si era spento negli ultimi anni, ma è tornato molto alto con la scomparsa del papa emerito.

Anche la signora Webeck spiega che con le dimissioni di Benedetto XVI le cose erano un po' cambiate, "non era più presente" e se ne sentiva parlare di meno. Adesso, comunque, "c'è papa Francesco, che io stimo allo stesso modo", conclude la donna.