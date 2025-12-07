Brasile, rubati otto disegni di Matisse dalla biblioteca di San Paolo

Il colpo ricorda, per certi versi, quello clamoroso al Louvre di Parigi di metà ottobre. In quell'occasione, i ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice: una collana, una spilla, una tiara e altro ancora, particolarmente "appetibili" per il mercato nero. I malviventi di Parigi, completamente incappucciati, sono penetrati nell'edificio dal lato della Senna, dove erano in corso dei lavori, usando dei montacarichi. Secondo il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez, "i ladri hanno operato in 7 minuti e i gioielli rubati sono di valore inestimabile". Secondo Nunez, ex prefetto di Parigi, si è trattato "evidentemente di una banda che aveva effettuato dei sopralluoghi". I vetri sono stati tagliati "con un seghetto circolare".