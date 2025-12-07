Logo Tgcom24
Mondo
SOTTRATTI ANCHE CINQUE "PORTINATI"

Brasile, rubati otto disegni di Matisse dalla biblioteca di San Paolo

Due uomini armati sono entrati nella struttura e sono fuggiti con le opere d'arte del pittore francese

07 Dic 2025 - 21:41
Otto disegni del pittore francese Henri Matisse sono stati rubati dalla biblioteca di San Paolo, insieme a cinque del pittore brasiliano Candido Portinati. Lo riferiscono le autorità municipali. Secondo i media locali, due uomini armati sono entrati nella biblioteca Mario de Andrade e sono fuggiti con le opere d'arte.

L'altro clamoroso furto al Louvre

 Il colpo ricorda, per certi versi, quello clamoroso al Louvre di Parigi di metà ottobre. In quell'occasione, i ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice: una collana, una spilla, una tiara e altro ancora, particolarmente "appetibili" per il mercato nero. I malviventi di Parigi, completamente incappucciati, sono penetrati nell'edificio dal lato della Senna, dove erano in corso dei lavori, usando dei montacarichi. Secondo il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez, "i ladri hanno operato in 7 minuti e i gioielli rubati sono di valore inestimabile". Secondo Nunez, ex prefetto di Parigi, si è trattato "evidentemente di una banda che aveva effettuato dei sopralluoghi". I vetri sono stati tagliati "con un seghetto circolare".

