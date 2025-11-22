Furti da Valentino e da Louis Vuitton, recuperate scarpe e borse per 400mila euro

Soltanto parte della refurtiva è stata ritrovata. I carabinieri di Roma hanno scoperto e sequestrato anche gli abiti e gli strumenti utilizzati dai ladri, tra cui una fiamma ossidrica
© Ansa
I carabinieri di Roma hanno recuperato le scarpe e le borse rubate l'8 agosto nella boutique di Valentino e il 17 novembre nel negozio di Louis Vuitton di via Condotti. Si tratta solo di parte della refurtiva, dal valore complessivo superiore ai 400mila euro. L'operazione è scattata dopo una serie di decreti di perquisizione emessi dalla Procura capitolina.
Le indagini erano partite dal primo furto compiuto nel negozio di Valentino in piazza Mignanelli. Attraverso appostamenti, pedinamenti e controlli mirati, gli investigatori hanno ricostruito i possibili luoghi in cui la merce sottratta poteva essere stata nascosta. Le verifiche hanno portato al recupero di 137 borse e di un paio di scarpe Louis Vuitton, su un totale di 140 articoli trafugati nel colpo del 17 novembre, oltre a 29 borse Valentino delle 74 sottratte l'8 agosto.
Durante le perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato anche gli abiti che, secondo quanto documentato dai sistemi di videosorveglianza, sarebbero stati indossati al momento dei furti. Trovati anche gli strumenti utilizzati per forzare gli accessi, tra cui una fiamma ossidrica e un disturbatore di frequenze, oltre telefoni cellulari e vari dispositivi informatici.