Furti da Valentino e da Louis Vuitton, recuperate scarpe e borse per 400mila euro

Le indagini erano partite dal primo furto compiuto nel negozio di Valentino in piazza Mignanelli. Attraverso appostamenti, pedinamenti e controlli mirati, gli investigatori hanno ricostruito i possibili luoghi in cui la merce sottratta poteva essere stata nascosta. Le verifiche hanno portato al recupero di 137 borse e di un paio di scarpe Louis Vuitton, su un totale di 140 articoli trafugati nel colpo del 17 novembre, oltre a 29 borse Valentino delle 74 sottratte l'8 agosto.