Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
TROVATA PARTE DELLA REFURTIVA

Furti da Valentino e da Louis Vuitton, recuperate scarpe e borse per 400mila euro

Soltanto parte della refurtiva è stata ritrovata. I carabinieri di Roma hanno scoperto e sequestrato anche gli abiti e gli strumenti utilizzati dai ladri, tra cui una fiamma ossidrica

22 Nov 2025 - 09:28
© Ansa

© Ansa

I carabinieri di Roma hanno recuperato le scarpe e le borse rubate l'8 agosto nella boutique di Valentino e il 17 novembre nel negozio di Louis Vuitton di via Condotti. Si tratta solo di parte della refurtiva, dal valore complessivo superiore ai 400mila euro. L'operazione è scattata dopo una serie di decreti di perquisizione emessi dalla Procura capitolina.

Leggi anche

Roma, maxi furto a Louis Vuitton: sfondano la vetrata e fuggono con le borse di lusso

Furto al Louvre, uno dei sospettati si difende: "Credevo fosse un altro edificio"

Le indagini e il furto nelle due boutique di Roma

 Le indagini erano partite dal primo furto compiuto nel negozio di Valentino in piazza Mignanelli. Attraverso appostamenti, pedinamenti e controlli mirati, gli investigatori hanno ricostruito i possibili luoghi in cui la merce sottratta poteva essere stata nascosta. Le verifiche hanno portato al recupero di 137 borse e di un paio di scarpe Louis Vuitton, su un totale di 140 articoli trafugati nel colpo del 17 novembre, oltre a 29 borse Valentino delle 74 sottratte l'8 agosto.

Sequestrati gli abiti e gli strumenti usati dai ladri

 Durante le perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato anche gli abiti che, secondo quanto documentato dai sistemi di videosorveglianza, sarebbero stati indossati al momento dei furti. Trovati anche gli strumenti utilizzati per forzare gli accessi, tra cui una fiamma ossidrica e un disturbatore di frequenze, oltre telefoni cellulari e vari dispositivi informatici.

Ti potrebbe interessare

valentino
louis vuitton
roma

Sullo stesso tema