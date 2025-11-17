Roma, maxi furto a Louis Vuitton: sfondano la vetrata e fuggono con le borse di lusso

Un commando di tre uomini ha preso di mira il magazzino del marchio in pieno centro, entrando da via Mario de' Fiori: il bottino è ancora da quantificare
Il magazzino di Louis Vuitton nel cuore di Roma è stato colpito nella notte da un gruppo composto da tre uomini con il volto coperto. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, i ladri avrebbero utilizzato un'auto per sfondare la vetrata dell'ingresso, riuscendo così a entrare nei locali attraverso l'accesso su via Mario de' Fiori, a pochi passi da via dei Condotti. Una volta dentro, il commando ha portato via numerosi articoli di pelletteria e borse di lusso, ancora in fase di conteggio. L'allarme è scattato intorno all'1:30 e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, insieme ai tecnici della Scientifica, per ricostruire l'accaduto e acquisire elementi utili alle indagini. Il bottino esatto non è ancora stato quantificato e gli investigatori stanno lavorando sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare i responsabili.
Il furto si è consumato in pochi minuti, secondo quanto emerge dai primi rilievi. I tre uomini, con il volto coperto, hanno agito approfittando dell'orario notturno e della ridotta presenza di passanti nelle vie centrali della capitale. Dopo aver sfondato la vetrata del magazzino con l'ausilio di un'automobile, sono riusciti a raggiungere rapidamente le scaffalature interne, prelevando diversi articoli di valore. L'azione è stata condotta con estrema rapidità, dettaglio che fa ipotizzare agli investigatori una pianificazione accurata del colpo. Le modalità dell'effrazione e la scelta del punto di accesso, situato su una traversa laterale rispetto alla più sorvegliata via dei Condotti, indicano una conoscenza delle dinamiche della zona e dei sistemi di controllo presenti.
L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato dopo l'attivazione dell'allarme. Gli agenti del distretto Ponte Milvio hanno raggiunto il magazzino insieme agli operatori della Scientifica, che hanno iniziato le attività di sopralluogo. I tecnici hanno effettuato rilievi sulla vetrata infranta e sulla serranda danneggiata, oltre a raccogliere eventuali tracce lasciate dai responsabili. Le verifiche includono l'analisi dei materiali impiegati per lo sfondamento dell'ingresso e la valutazione delle tempistiche tra l'attivazione dell'allarme e l'arrivo delle pattuglie sul posto.
Il bottino sottratto non è stato ancora quantificato. All'interno del magazzino erano presenti diversi articoli di pelletteria di fascia alta, inclusi modelli iconici del marchio. Il personale del negozio sta procedendo in queste ore all'inventario dettagliato per stabilire con precisione il numero e il valore dei prodotti mancanti. La valutazione del danno economico sarà un elemento centrale per definire il profilo investigativo, poiché la merce potrebbe essere destinata a un mercato parallelo, nazionale o internazionale. Gli inquirenti stanno monitorando eventuali movimenti sospetti nei canali di ricettazione già noti e verificando se il furto possa essere collegato a episodi analoghi registrati in passato nel settore del lusso.
L'area tra via dei Condotti e via Mario de' Fiori è tra le più note della capitale per la concentrazione di boutique di alta moda e marchi internazionali. Negli anni non sono mancati tentativi di effrazione o furti mirati ai magazzini interni, dove spesso vengono conservati prodotti di elevato valore economico. Gli operatori commerciali della zona hanno espresso preoccupazione per le modalità con cui il commando è riuscito a colpire, nonostante la presenza di sistemi d'allarme e controlli continui.