Roma, maxi furto a Louis Vuitton: sfondano la vetrata e fuggono con le borse di lusso

Il magazzino di Louis Vuitton nel cuore di Roma è stato colpito nella notte da un gruppo composto da tre uomini con il volto coperto. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, i ladri avrebbero utilizzato un'auto per sfondare la vetrata dell'ingresso, riuscendo così a entrare nei locali attraverso l'accesso su via Mario de' Fiori, a pochi passi da via dei Condotti. Una volta dentro, il commando ha portato via numerosi articoli di pelletteria e borse di lusso, ancora in fase di conteggio. L'allarme è scattato intorno all'1:30 e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, insieme ai tecnici della Scientifica, per ricostruire l'accaduto e acquisire elementi utili alle indagini. Il bottino esatto non è ancora stato quantificato e gli investigatori stanno lavorando sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare i responsabili.