Scandicci (Firenze), rubate borse di lusso in due pelletterie: ladri in fuga

Due aziende di pelletteria di Scandicci (Firenze) sono state prese di mira nella notte da una banda di ladri che è riuscita a fuggire con un bottino di borse e accessori firmati Dolce&Gabbana e Balenciaga. I furti sono stati eseguiti con la stessa modalità: i malviventi hanno forzato le finestre per entrare nelle fabbriche per poi portare via la merce. In una delle due ditte è scattato l'allarme: sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri, che ora conducono le indagini anche sul secondo episodio, scoperto solo in mattinata al momento dell'apertura della ditta. Il valore complessivo della refurtiva non è stato ancora quantificato.