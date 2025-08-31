Colpo da 200mila euro nel negozio Dior nel centro di Firenze

Dopo i maxi furti nelle boutique di Valentino, Fendi ed Hermes, i ladri hanno preso di mira Dior. E hanno messo a segno un colpo da circa 200mila euro al negozio di via Strozzi a Firenze, in pieno centro storico, rubando borse e capi d'abbigliamento. Del furto, avvenuto verso le 3, si è accorta la vigilanza privata dopo aver temuto per un incendio a causa del fumo che si era diffuso nel grande negozio. In realtà, come hanno appurato i vigili del fuoco, erano i nebbiogeni diffusi dall'allarme antirapina che è entrato in funzione.