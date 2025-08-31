Colpo da 200mila euro nel negozio Dior nel centro di Firenze

Il furto è stato messo a segno durante la notte: è solo l'ultimo di una serie di assalti alle boutique dei marchi più prestigiosi
© Google Maps
Dopo i maxi furti nelle boutique di Valentino, Fendi ed Hermes, i ladri hanno preso di mira Dior. E hanno messo a segno un colpo da circa 200mila euro al negozio di via Strozzi a Firenze, in pieno centro storico, rubando borse e capi d'abbigliamento. Del furto, avvenuto verso le 3, si è accorta la vigilanza privata dopo aver temuto per un incendio a causa del fumo che si era diffuso nel grande negozio. In realtà, come hanno appurato i vigili del fuoco, erano i nebbiogeni diffusi dall'allarme antirapina che è entrato in funzione.
I ladri, da quanto ricostruito, sono passati dall'adiacente via Sassetti, accedendo dal portone di un palazzo che non è stato scassinato. Invece, sono state forzate la porta che dall'atrio che dà sulle cantine e poi, a seguire, una porticina che collega al negozio di Dior. Secondo gli investigatori gli autori del colpo hanno dimostrato una buona conoscenza del palazzo confinante, anche riguardo alla possibilità di accedervi da via Sassetti senza fare danni apparenti al portone.
Verosimilmente hanno agito più persone, compresi i "pali" agli angoli delle strade vicino a piazza della Repubblica per avvisare dell'eventuale arrivo di vigilanti, forze dell'ordine o di passanti. All'esame le immagini delle numerose telecamere pubbliche disposte in città, operazione utile anche per ricostruire i tragitti di fuga.
In un altro negozio Dior di Firenze, in via Tornabuoni, 10 anni fa, nel marzo 2015, era stato messo a segno un altro colpo del valore di 100mila euro.
