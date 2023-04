Maxi furto nella boutique Fendi a Roma: via borse per 200mila euro 

Rubate borse per 200mila euro

Per introdursi nel negozio, i ladri hanno forzato la porta secondaria - quella normalmente utilizzata dai dipendenti - che si affaccia su via Tomacelli, e verosimilmente sono riusciti a disattivare l'impianto d'allarme (che infatti non è entrato in funzione. Una volta entrati hanno scelto alcune delle borse più costose, e dopo pochissimo (pare che siano rimasti all'interno solo per un paio di minuti) sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Data la velocità e l'entità del colpo (il bottino supera i 200mila euro), l'ipotesi è che la banda sia andata a colpo sicuro, individuando le borse da rubare nel corso di precedenti sopralluoghi, probabilmente fingendosi clienti di Fendi.