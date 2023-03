Mestre, parroco "pizzica" un ladro grazie alle telecamere in chiesa

Nella chiesa di Santa Rita a Mestre, il 24 febbraio scorso, un uomo è stato "beccato" dal parroco mentre con una pila armeggiava davanti la cassetta delle offerte dei fedeli. Il ladro, che con forza ha portato a termine il furto, è stato preso in flagrante grazie a delle telecamere di sorveglianza fatte installare da Don Marco Scaggiante, esasperato dai continui furti.

L'uomo, un sessantenne croato, aveva già un'accusa di furto avvenuto in una chiesa di Vazzola nel 2018 per la quale il Tribunale di Treviso aveva disposto per lui l'accompagnamento in carcere e dieci mesi di reclusione. "Erano mesi che veniva tutte le settimane per rubare i soldi della chiesa - ha dichiarato il parroco Don Marco Scaggiante alle telecamere di "Mattino Cinque News" - l'ho atteso fuori dalla chiesa con un po' di batticuore ma mi sono fatto coraggio e grazie alle telecamere installate ho potuto mostrare il video ai Carabinieri".