Ucraina, Kiev: "Cadaveri di civili nelle strade a Bakhmut" | La Russia ha bombardato oltre 40.500 volte il Paese dall'invasione

Germania, persone prese in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe

La guerra in Ucraina giunge al 383esimo giorno.

"Se ci ritirassimo da Bakhmut, cosa cambierebbe? La Russia prenderebbe Bakhmut e poi continuerebbe la sua offensiva contro Chasiv Yar, quindi ogni città potrebbe subire la stessa sorte". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, affermando che Kiev intende continuare a difendere il centro, ritenuto nodo strategico dell'avanzata russa. Le forze ucraine accusano Mosca di aver fatto l'ennesima strage: "Cadaveri di civili nelle strade a Bakhmut". La Russia, secondo Kiev, ha bombardato il Paese oltre 40.500 volte dall'inizio dell'invasione. Per Zelensky, "sconfiggere Mosca sul campo di battaglia in Ucraina significa non combattere da nessun'altra parte in Europa e lungo i confini russi". Poi, sostiene, bisogna "valutare il cambio di nome della Russia in 'Moscovia'".