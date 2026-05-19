Louvre, il furto del secolo diventa un film

Il furto ai danni del Louvre avvenuto il 19 ottobre 2025 - furono rubati gioielli appartenuti a Napoleone dal valore di 88 milioni di euro - è stato spesso definito come un’operazione degna di un film. In effetti, potremmo vederlo presto sul grande schermo. Il progetto, annunciato da Le Film Français, sarà curato dal regista francese Romain Gavras, sulla base di un libro che uscirà il 27 maggio (edito da Flammarion).
Tratto da un libro
La sceneggiatura sarà tratta del libro "Main basse sur le Louvre", scritto a sei mani Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê e Nicolas-Charles Torrent. Il saggio-indagine ripercorrerà la storia e la dinamica di quello che è considerato unanimemente “il furto del secolo”, includendo anche documenti e rapporti finora rimasti segreti.
In sala nel 2028
Ancora non si conoscono il titolo e il cast del film. Per quanto riguarda la data di uscita nelle sale, è stato ipotizzato un arrivo in sala per il 2028. Secondo Le Figaro, il regista parigino Romain Gavras si sarebbe rivolto alla casa di produzione Iconoclast, con la quale aveva già precedente collaborato per la realizzazione di "Athena", presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022. Per la scrittura della sceneggiatura sarà affiancato da Simon e Mourad Winter, figure di spicco del cinema francese contemporaneo.
Piano di ristrutturazione da 800 milioni
Il film ripercorrerà la dinamica del furto avvenuto nel museo più visitato del mondo il 19 ottobre 2025. Quattro ladri riuscirono a introdursi nella Galleria di Apollo, trafugando nove preziosi gioielli storici appartenenti al tesoro di Napoleone III, per un valore stimato di circa 88 milioni di euro. L’operazione, avvenuta in pieno giorno in mezzo ai visitatori, impiegò meno di 7 minuti. Nonostante alcuni fermi, la refurtiva non è stata ancora recuperata. In seguito, sono state rilevate gravi falle nei sistemi di sicurezza del museo, portando infine alle