Louvre, il furto del secolo diventa un film

La sceneggiatura sarà tratta del libro "Main basse sur le Louvre", scritto a sei mani Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê e Nicolas-Charles Torrent. Il saggio-indagine ripercorrerà la storia e la dinamica di quello che è considerato unanimemente “il furto del secolo”, includendo anche documenti e rapporti finora rimasti segreti.