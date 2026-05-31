Rubata la banana di Cattelan nel museo Pompidou di Metz

Creata nel 2019, "Comedian" è stata bersaglio di un altro gesto simile lo scorso luglio, quando un visitatore mangiò la banana, e poi rivendicò il gesto sui social. All'epoca, il Pompidou non presentò denuncia, ma stavolta ha deciso di farlo perché "l'autore non è stato identificato e non è quindi possibile alcun dialogo", ha detto la responsabile della comunicazione, aggiungendo che "è la seconda volta che succede" e c'è un problema di "rispetto dell'opera". La creazione di Cattelan, che esiste in tre esemplari, fin dalla sua prima esposizione nel 2019 a Miami, fu bersaglio della protesta di un altro artista, che mangiò la banana per denunciare il prezzo dell'opera, all'epoca 120mila dollari. Due anni dopo, un esemplare di "Comedian" fu acquistato a un'asta per 5,2 milioni di dollari da Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. Sun mangiò poi alcuni giorni dopo la banana davanti a decine di giornalisti e influencer: "È davvero più buona delle altre banane", esclamò dopo il primo boccone.