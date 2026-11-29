Federica Torzullo, la beffa dell'assegno per il figlio: "Riconosciuto al padre-killer Claudio Carlomagno"
La denuncia della sorella della donna uccisa con 23 coltellate dal marito lo scorso gennaio: "I soldi servono perché mio nipote è rimasto senza niente: era uscito di casa con un paio di pantaloni, una maglietta, una felpa e con quello è stato per 10 giorni"
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Non c'è solo il dolore per la sua perdita. Ora i parenti di Federica Torzullo - uccisa lo scorso 8 gennaio con 23 coltellate dal marito reo confesso Claudio Carlomagno - devono anche fare i conti con la burocrazia legata all'assegno unico per il figlio della coppia. "I primi due sono stati bonificati sul conto di mio cognato" racconta a Il Messaggero Stefania Torzullo, sorella della vittima. "Considerato che lui (Carlomagno, ndr) è in carcere e il suo conto è sequestrato, gli assegni sono tornati indietro e abbiamo dovuto aspettare ulteriormente per averli. Sono soldi che servono al bambino", denuncia la donna.
La casa sotto sequestro e il bimbo rimasto senza niente
La casa in cui vivevano Federica, Claudio e il figlio di dieci anni si trova sotto sequestro dal giorno in cui la donna è scomparsa. Da allora, era gennaio, il bambino non ha più avuto accesso all'abitazione e, di conseguenza, a tutti i suoi effetti personali. Trasferitosi a casa dei nonni materni, il piccolo è riuscito a entrare in possesso, grazie alla zia Stefania e al suo legale, solo di alcuni degli oggetti a cui teneva di più: il monopattino, le canne da pesca, la PlayStation e il libro del Piccolo principe che gli leggeva la mamma prima di andare a letto. Del resto si sono fatti carico i nonni materni che hanno ricomprato tutto. "I soldi servono perché mio nipote è rimasto senza niente: era uscito di casa con un paio di pantaloni, una maglietta, una felpa e con quello è stato per 10 giorni. Vi volete mettere nei panni del bambino che resta? Non chiedo favoritismi, ma che la burocrazia in determinate situazioni venga snellita, chiedo che qualcuno ci aiuti", afferma Stefania.
La beffa: l'assegno unico bonificato sul conto di Carlomagno
"I miei avevano fatto richiesta per l'assegno unico per il bambino, che prima percepiva mia sorella. E i primi due assegni sono stati bonificati sul conto di mio cognato. Considerato che lui è in carcere e il suo conto è sequestrato, gli assegni sono tornati indietro e abbiamo dovuto aspettare ulteriormente per averli. Sono soldi che servono al bambino". A pesare c'è anche il mutuo della casa che Federica condivideva con il marito. "Mio padre sta pagando da quasi un anno il mutuo di quella casa e non gli hanno bloccato nemmeno una rata. Quando ha chiesto spiegazioni in banca, gli hanno risposto che servono la firma del delegato e del delegante: una è morta e l'altro sta in galera. È assurdo! I miei sono persone semplici, che hanno lavorato per 40 anni, hanno potuto permettersi di sostenere queste spese finora, ma una famiglia monoreddito o che ha già un mutuo sulle spalle?", denuncia la sorella di Federica.
"Dovrebbero creare una rete più solida, perché oltre al dolore della tragedia ti devi fare carico di tutta la burocrazia - sottolinea la sorella di Federica - Anche gli impiegati non sono preparati. Mio padre è tenace e sta tutto il giorno al telefono per risolvere i problemi. Stiamo parlando di un nucleo familiare che si è sfaldato completamente e servono aiuti concreti per il bambino. Ti senti molto più vittima di quello che dovresti essere. Dovremmo ristrutturarci e andare avanti, invece è un continuo lottare per qualcosa per cui dovremmo essere assistiti"
La sorella di Federica: "Farò richiesta per l'adozione di mio nipote"
"Quando finirà il processo, farò richiesta per l'adozione di mio nipote, ma mi viene l'ansia a pensare all'iter infinito che dovrò affrontare - confessa Stefania - Mio nipote è un orfano di femminicidio, se faccio richiesta di adozione, il giorno dopo dovrebbero concedermela. Perché deve essere una lotta? Noi abbiamo già sofferto abbastanza. Il bambino quest'anno sui quaderni non ha scritto il suo cognome, ma quello nostro: 'Torzullo'. Ci si è stretto il cuore. Quanto devo lottare per non farlo sentire un orfano a vita? Deve sentire che non ha perso tutto, deve andare avanti per l'amore, non per l'odio. Perché se va avanti per l'odio di quello che ha fatto il padre, che ragazzo diventerà? Voglio che si ricordi che la vita è bella, ancora. Penso di poter fare solo questo. Lo devo a lui e a mia sorella".
Supporto psicologico per Carlomagno, ma non per i Torzullo
La famiglia Torzullo si è sentita sola anche per quanto riguarda il supporto psicologico che, al contrario, non è mancato a Claudio Carlomagno quando in carcere gli è stato comunicato il suicidio dei genitori. "Io ho dovuto dire da sola a mio nipote che sua madre era stata uccisa dal padre - ha precisato Stefania - Da mia madre non ci è andato nessuno. E non mi ricordo nemmeno chi mi abbia avvisato che mia sorella era dentro una buca. A mia nonna di 92 anni gliel'ho detto io. Lui, in carcere, ha avuto non so quanti psicologi per dirgli che i genitori si erano ammazzati. Chi tuteliamo? Perché alla fine le vittime siamo noi. Così passi doppiamente da vittima e fa ancora più male dover affrontare quella perdita e tutto ciò che comporta", conclude Stefania.