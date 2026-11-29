"I miei avevano fatto richiesta per l'assegno unico per il bambino, che prima percepiva mia sorella. E i primi due assegni sono stati bonificati sul conto di mio cognato. Considerato che lui è in carcere e il suo conto è sequestrato, gli assegni sono tornati indietro e abbiamo dovuto aspettare ulteriormente per averli. Sono soldi che servono al bambino". A pesare c'è anche il mutuo della casa che Federica condivideva con il marito. "Mio padre sta pagando da quasi un anno il mutuo di quella casa e non gli hanno bloccato nemmeno una rata. Quando ha chiesto spiegazioni in banca, gli hanno risposto che servono la firma del delegato e del delegante: una è morta e l'altro sta in galera. È assurdo! I miei sono persone semplici, che hanno lavorato per 40 anni, hanno potuto permettersi di sostenere queste spese finora, ma una famiglia monoreddito o che ha già un mutuo sulle spalle?", denuncia la sorella di Federica.