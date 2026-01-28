Anguillara, si decide sull'affidamento del figlio di Federica Torzullo | Ipotesi nonni materni

Procura di Civitavecchia ha aperto due fascicoli - Uno è per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Federica, che vede indagato il marito Claudio Carlomagno, e uno per istigazione al suicidio contro ignoti inrelazione alla morte dei genitori del killer: Pasquale Carlomagno (68 anni) e Maria Messenio (65anni). Nell'ambito di questa seconda indagine potrebbe confluire la denuncia che il legale di Davide Carlomagno, l'altro figlio della coppia, potrebbe presentare in relazione ai commentid'odio apparsi nei giorni scorsi sui social e trapelati dai compaesani che avrebbero spinto i Carlomagno a togliersi la vita. "Sta attraversando un momento di dolore assoluto - spiega l'avvocato in un comunicato - Non è indagato, non è coinvolto in alcun procedimento penale e riveste esclusivamente la qualità di persona offesa in relazione al decesso dei propri genitori", precisa il legale in una nota. "Il mio assistito non intende rilasciare alcuna dichiarazione, né ora né in futuro". L'avvocato aggiunge che gli è stato conferito mandato "per la valutazione e l'adozione di ogni iniziativa a tutela dei propri diritti, anche con riferimento ai profili penalmente rilevanti connessi alle circostanze del decesso dei genitori, ivi compresa l'eventuale ipotesi di istigazione al suicidio". E conclude con un appello: "In un momento di dolore personale assoluto, si chiede che la sua persona e la sua sfera privata vengano integralmente rispettate".