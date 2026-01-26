Femminicidio di Anguillara, domande e risposte sul futuro del figlio
Dove si trova adesso il bimbo? Claudio Carlomagno può continuare a mantenere la potestà genitoriale?
Dopo l'omicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno, resta aperta la questione dell'affidamento del figlio minorenne. Cosa prevede la legge in Italia?
Claudio Carlomagno può continuare a mantenere la potestà genitoriale del figlio di 10 anni?
No, non automaticamente. In caso di femminicidio, la responsabilità genitoriale può essere sospesa o revocata dal giudice, anche prima della condanna definitiva.
Chi decide la sospensione o la revoca?
La decide il Tribunale per i minorenni, valutando l’interesse del minore.
Cosa ha fatto finora il Tribunale per i minori?
Ha nominato un curatore speciale, che segue il bambino dal punto di vista legale da quando la donna risultava soltanto scomparsa e il padre era indagato. Nei prossimi giorni può anche decidere di nominare un tutore.
Essere indagato basta a Carlomagno per perdere la potestà?
Sì, se la condotta è ritenuta gravemente pregiudizievole. L’uccisione dell’altro genitore rientra tra i casi più gravi previsti dalla legge.
Il padre detenuto può decidere qualcosa per il figlio?
No. Non può scegliere scuola, cure mediche, residenza né prendere decisioni educative o legali.
Può vedere o sentire il figlio?
Solo se e quando il tribunale lo autorizza. In molti casi i contatti vengono esclusi o rigidamente limitati per tutelare il minore.
A chi viene affidato il minore in casi come quello di Anguillara?
Di norma a parenti idonei, spesso della famiglia della vittima, con il supporto dei servizi sociali.
Dove si trova il bambino ora?
Il figlio della coppia, di circa 10 anni, è stato affidato ai nonni materni dopo il fermo del padre. I nonni paterni sono stati trovati morti nella loro abitazione ad Anguillara Sabazia, in quello che gli investigatori valutano come un probabile suicidio legato allo shock per quanto accaduto nella famiglia.
Serve una sentenza definitiva per togliere la potestà?
No. La sospensione può essere immediata. La condanna definitiva rende la perdita stabile.