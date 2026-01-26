Femminicidio di Anguillara, domande e risposte sul futuro del figlio

Claudio Carlomagno può continuare a mantenere la potestà genitoriale del figlio di 10 anni?

No, non automaticamente. In caso di femminicidio, la responsabilità genitoriale può essere sospesa o revocata dal giudice, anche prima della condanna definitiva.



Chi decide la sospensione o la revoca?

La decide il Tribunale per i minorenni, valutando l’interesse del minore.



Cosa ha fatto finora il Tribunale per i minori?

Ha nominato un curatore speciale, che segue il bambino dal punto di vista legale da quando la donna risultava soltanto scomparsa e il padre era indagato. Nei prossimi giorni può anche decidere di nominare un tutore.