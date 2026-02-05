Anguillara, il figlio di Federica Torzullo ascoltato dai pm sul papà violento

Claudio Carlomagno ha dichiarato fin dal primo momento, dopo la confessione dell'omicidio della moglie, di aver ucciso Federica perché temeva che gli avrebbe tolto il bambino, o quantomeno la quotidianità padre-figlio che per lui era, a quanto dice, essenziale. Una routine, quella di Carlomagno e suo figlio, che sarebbe stata stravolta dal fatto che il ragazzino sarebbe rimasto ad abitare nella casa di famiglia e gli ormai ex coniugi si sarebbero alternati per stare al suo fianco senza strapparlo alle sue abitudini. Saranno ora le parole del bambino, confidate ai pm, a far luce su che marito, e padre, era Claudio Carlomagno.