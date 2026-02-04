Anguillara, via libera ai funerali di Federica Torzullo

Pochi giorni dopo il delitto, quando Carlomagno è stato indagato e poi arrestato con l'accusa di femminicidio e occultamento di cadavere, Anguillara è stata scossa da un'altra tragedia. I genitori di Carlomagno, bersagliati per giorni dall'odio del web e scossi intimamente per la vergogna di quanto aveva commesso loro figlio, si sono tolti la vita insieme nel giardino della loro casa. Centinaia le persone che si sono recate ai loro funerali.