Anguillara, via libera ai funerali di Federica Torzullo
Si terranno sabato 7 febbraio le esequie di Federica Torzullo, uccisa il 9 gennaio dal marito Clsudio Carlomagno con 23 coltellate
© Ansa
Sarà restituita a i suoi familiari la salma di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate il 9 gennaio 2026 e ritrovata cadavere diversi giorni dopo in un canneto dietro l'azienda del coniuge ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. La decisione della procura permetterà così ai parenti della donna di organizzare i funerali, previsti per sabato 7 febbraio.
Il suicidio dei genitori di Carlomagno
Pochi giorni dopo il delitto, quando Carlomagno è stato indagato e poi arrestato con l'accusa di femminicidio e occultamento di cadavere, Anguillara è stata scossa da un'altra tragedia. I genitori di Carlomagno, bersagliati per giorni dall'odio del web e scossi intimamente per la vergogna di quanto aveva commesso loro figlio, si sono tolti la vita insieme nel giardino della loro casa. Centinaia le persone che si sono recate ai loro funerali.
L'affidamento del figlio
Altro tasto dolente quello del destino del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno. Il padre ha sostenuto di aver ucciso la moglie perché, in fase di separazione da lei, temeva gli portasse via il bambino di 10 anni. Ora il piccolo è stato affidato ai nonni materni e ha chiesto di riavere i sui giochi. Ma anche di vedere il padre: "Se va in prigione, posso incontrarlo comunque?".