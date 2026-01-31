Anguillara, in migliaia ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno

© Ansa
I genitori del 41enne, reo confesso dell'omicidio della moglie, si sono tolti la vita insieme dopo il suo arresto. Alle esequie anche l'altro figlio Davide
"Oggi siamo chiamati al silenzio". Lo ha detto nell'omelia don Paolo Quattrini, parroco della Regina Pacis di Anguillara Sabazia, durante i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. Al termine della cerimonia, un lungo applauso ha accompagnato all'uscita i feretri dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo. Tra le persone presenti anche Davide, il figlio minore della coppia, a cui i genitori hanno lasciato una lettera in cui hanno cercato di spiegare le ragioni dell'estremo gesto.