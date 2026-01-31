Anguillara, in migliaia ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno

"Oggi siamo chiamati al silenzio". Lo ha detto nell'omelia don Paolo Quattrini, parroco della Regina Pacis di Anguillara Sabazia, durante i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. Al termine della cerimonia, un lungo applauso ha accompagnato all'uscita i feretri dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo. Tra le persone presenti anche Davide, il figlio minore della coppia, a cui i genitori hanno lasciato una lettera in cui hanno cercato di spiegare le ragioni dell'estremo gesto.