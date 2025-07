Famiglia ebrea aggredita in autogrill, il padre: "Preso a calci davanti a mio figlio, ha pianto per ore"

"Sono rientrato a Milano a casa di mia figlia dove sono arrivato a mezzanotte con il bambino che non smetteva di piangere. Eravamo entrambi sotto choc e non potevamo affrontare il viaggio in quelle condizioni. Me lo aspettavo? Francamente sì, per il clima d'odio che in Europa si è creato contro la comunità ebraica ma non pensavo che accadesse a me e soprattutto in Italia che credevo un Paese tollerante, dove sentirsi al sicuro.