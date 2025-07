Famiglia ebrea aggredita nel Milanese: "Assassini, tornate a casa"

"Assassini, tornate a casa vostra" e poi gli spintoni e anche i calci. E' stato aggredito così insieme al figlio di 6 anni, in un'area di sosta all'altezza di Lainate sull'autostrada Milano - Laghi un turista francese di religione ebraica, che viaggiava insieme alla famiglia, in un weekend milanese per fare visita alla figlia che vive nel capoluogo lombardo. La sua colpa e quella del figlio è stata quella di indossare una kippah.