Israele "arruola" gli influencer per raccontare la sua Gaza: "Manca cibo? Colpa dell'Onu"

È fondamentale far sapere al mondo "che la lotta dello Stato di Israele è la lotta della luce contro le tenebre, una cultura che desidera la vita contro i vili terroristi", aveva detto Cohen. "Gli influencer online possono sollevare il morale dei cittadini israeliani e rafforzare lo spirito di resilienza", aveva aggiunto il ministro israeliano, ringraziando i content creator "per il loro grande contributo" da "veri patrioti", visto che agiscono "per amore della patria" e "si prendono cura di tutti i cittadini di Israele". Cohen si riferiva, tra gli altri, a Noa Tishby (autrice, produttrice e attrice), Emily Schrader (giornalista, volto noto in salotti tv internazionali), Fleur Hassan-Nahoum (ex vicesindaco di Gerusalemme), Joe Zevuloni (uomo d'affari residente negli Stati Uniti) e Arsen Ostrovsky (avvocato per i diritti umani).