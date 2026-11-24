Proteggere identità e credenziali applicando il principio del minimo privilegio ad account e identità applicative, limitando le autorizzazioni alle operazioni e alle risorse necessarie. Abilitare la MFA per gli accessi interattivi a partire dagli account privilegiati. Per applicazioni e workload sostituire ove possibili chiavi e segreti a lunga durata con credenziali temporanee e con autorizzazioni circoscritte. Rimuovere i segreti da codice, file di configurazione e repository e custodire quelli ancora necessari in sistemi dedicati.