"L'autocrazia contorna i social in casa propria e usa i nostri, aperti, per condizionare il dibattito e la nostra evoluzione di pensiero. Le regole europee ci sono, a cominciare da quelle sui servizi digitali, ma vanno applicate con rigore e rese più incisive. Chi guadagna miliardi con i social non può disinteressarsi dagli effetti, a partire dalla profilazione degli utenti, soprattutto dei minori. Non ha senso che noi non chiediamo a chi fa i miliardi coi social di non avere alcuna responsabilità di come quei social possono influenzare, manipolare o raccogliere dati su di noi o sui nostri figli. È un discorso difficile perché ormai sono più potenti degli Stati, ma dobbiamo iniziare a porci questo problema a livello nazionale, europeo e internazionale. Serve una risposta comune con gli alleati", ha affermato il ministro.