Crosetto: "La guerra è una sola, attrezziamoci per combatterla | Quella cyber punta alla mente delle persone"
"Chi attacca sul piano cognitivo non ha costi, mentre a chi li subisce costa moltissimo", ha affermato il ministro
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Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un'informativa alla Camera, ha espresso le proprie considerazioni in merito agli allarmi bomba ricevuti via email da migliaia di scuole e da centinaia di aeroporti in tutta Italia nell'ultimo periodo. "La guerra cognitiva può moltiplicare gli effetti di ogni altra azione ostile. Può trasformare un'azione circoscritta come una mail in uno strumento per destabilizzare un'intera società. E chi attacca sul piano cognitivo non ha costi, mentre a chi li subisce costa moltissimo".
"Il bersaglio è la mente delle persone"
Il bersaglio della guerra ibrida non è un ponte o una centrale elettrica, o un reparto militare, è "la mente delle persone". È quanto affermato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, sostenendo che può essere operata da "Stati, gruppi organizzati e persino singoli". "La guerra cognitiva è l'azione di chi cerca di condizionare il pensiero e attraverso il pensiero i comportamenti di un singolo, di un gruppo, di un'intera popolazione. Ci suggerisce cosa pensare, quali idee fare nostre, di chi fidarci e condiziona i nostri comportamenti" ha spiegato Crosetto, aggiungendo che "lo fa in modo che quelle idee ci sembrino nate da noi".
"La guerra è una sola, bisogna attrezzarci a combatterla tutta"
"La distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non regge. L'Ucraina lo dimostra. La trincea, i droni, i satelliti, le reti, il cyber sono la stessa guerra. Se salta un collegamento a pagare è chi tiene le posizioni sul terreno, la guerra è una sola e dobbiamo essere attrezzati a combatterla tutta. Continuiamo a ricevere energia attraverso gasdotti e oleodotti, materie prime via mare, attraverso stretti che sono diventati aree di crisi". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
"I colossi social devono rispondere alle manipolazioni"
"L'autocrazia contorna i social in casa propria e usa i nostri, aperti, per condizionare il dibattito e la nostra evoluzione di pensiero. Le regole europee ci sono, a cominciare da quelle sui servizi digitali, ma vanno applicate con rigore e rese più incisive. Chi guadagna miliardi con i social non può disinteressarsi dagli effetti, a partire dalla profilazione degli utenti, soprattutto dei minori. Non ha senso che noi non chiediamo a chi fa i miliardi coi social di non avere alcuna responsabilità di come quei social possono influenzare, manipolare o raccogliere dati su di noi o sui nostri figli. È un discorso difficile perché ormai sono più potenti degli Stati, ma dobbiamo iniziare a porci questo problema a livello nazionale, europeo e internazionale. Serve una risposta comune con gli alleati", ha affermato il ministro.